Calciomercato | la Juve mette nel mirino Neuer Napoli | ufficiale Lobotka Suso dice addio

Calciomercato, notizie 15 gennaio 2020. La Juventus pensa a Neuer per il dopo Szczesny. Suso potrebbe salutare il Milan. MILANO – Calciomercato, notizie 15 gennaio 2020. La 'bomba' di questa giornata è stata data dalla Francia con la Juventus che avrebbe messo nel mirino Neuer, in uscita dal Bayern Monaco, per il dopo Szczesny. Il rinnovo del portiere polacco non arriva e Paratici è pronto a correre ai ripari. In uscita sia Pjaca che Emre Can con i due giocatori che hanno bisogno di andare a giocare. Calciomercato, l'Inter aspetta Eriksen. Il Milan potrebbe 'salutare' sia Suso che Piatek Nessuna novità in casa Inter. Vidal dovrebbe rimanere al Barcellona con i nerazzurri che attendono il via libera dal Tottenham per Eriksen. L'ago della bilancia potrebbe essere la stessa Juve visto che gli Spurs sono sulle tracce di Emre Can.

