Brescia, parla il neo acquisto Skrabb: «Sono un trequartista» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il nuovo acquisto del Brescia Skrabb si è presentato in conferenza stampa: «Il presidente punta su di me, amo le sfide» Simon Skrabb ha parlato coi giornalisti al Brescia Store. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb. RUOLO – «Gioco come centrocampista, non come attaccante. Preferisco giocare come trequartista» ITALIA – «Da bambino ho seguito molto la serie A, per me è un onore essere qui. Del Brescia conosco ovviamente Guardiola e Baggio. Ero un po’ piccolo quando giocava, non mi sento un giocatore alla Baggio, ma ho moltissimo da imparare. Il calcio italiano è più tattico, per questo cercherò di capire il prima possibile le richieste dell’allenatore, per potermi adattare al meglio» Brescia – «Ho parlato con Jesse Joronen, ho già iniziato ad interagire con tutti i ragazzi. Con Corini abbiamo parlato della posizione, poi spetterà a lui di ... Leggi la notizia su calcionews24

