“Bianca Guaccero vola in gran segreto a Sky”. L’indiscrezione di Chi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Bianca vola in gran segreto a Sky“, scrive il settimanale Chi da oggi in edicola. Bianca che di cognome fa Guaccero, volto in ascesa del servizio pubblico che in questa stagione si è divisa tra Rai1 e Rai2. Sulla rete ammiraglia il successo con una Storia da cantare, lo show del sabato sera con Enrico Ruggeri, e su Rai2 la conduzione per il secondo anno consecutivo di Detto Fatto. Il programma dedicato ai tutorial che ha ricevuto uno strano trattamento dall’ex direttore Freccero, prima ne aveva annunciato la chiusura poi lo aveva posizionato in palinsesto, per logiche di coordinamento tra le reti, in orario differente. Detto Fatto è tornato alla sua storica collocazione ma la Guaccero per il giornale di Alfonso Signorini sarebbe pronta a lasciare l’azienda di Viale Mazzini: “Il passo successivo della conduttrice Bianca Guaccero, ora al timone di Detto ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

