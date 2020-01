Bambina di 11 anni palpeggiata e molestata mentre si recava a scuola (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAfragola (Na) Questa mattina una Bambina di 11 anni è stata molestata mentre, si recava a scuola. E’ successo ad Afragola nel napoletano. La mamma della vittima ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine e ha postato sui social l’accaduto dopo che la figlia le ha raccontato tutto. La vittima ha raccontato che si stava recando a scuola, all’istituto Mozillo, quando è stata avvicinata dapprima da un uomo che le avrebbe sputato addosso, palpeggiandole poi le gambe e il sedere. Il malintenzionato si sarebbe avvicinato con la scusa di ripulire la ragazzina, dopo averla rimproverata di essere sporca. La Bambina, terrorizzata si è divincolata e l’uomo, a quel punto, si è dato alla fuga. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, per riuscire ad identificare l’uomo, visionando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza poste nella ... Leggi la notizia su anteprima24

ilfoglio_it : Il caso Tafida Raqeeb dimostra che la medicina serve per curare e non per uccidere. Non è più in pericolo di vita:… - infoitinterno : Lite per il pranzo all’Ikea: volano piatti, ferita una bambina di 11 anni - Man115tn1 : RT @Animal_Genocide: Un cane anziano e quasi cieco ha protetto la sua padroncina di 3 anni. Una bambina di soli tre anni, persa nel bosco v… -