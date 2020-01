Angeli e Demoni: i 108 capi d’imputazione per Bibbiano (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Procura di Reggio Emilia ha concluso l’inchiesta sulla base di 108 capi d’imputazione contestati a 25 persone tra cui il sindaco Andrea Carletti, per il quale ieri la Cassazione ha scritto che andava rimesso in libertà per mancanza di esigenze cautelari. La pm Valentina Salvi ha confermato le accuse della scorsa estate: quasi tutti i reati dell’indagine “Angeli e Demoni” sugli affidi dei bambini, allontanati illegittimamente dalle famiglie d’origine, vengono imputati ai vertici dei servizi sociali dell’Unione dei Comuni della Val d’Enza. Angeli e Demoni: i 108 capi d’imputazione per Bibbiano I reati contestati sono, a vario titolo, peculato d’uso, abuso d’ufficio, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, falsa perizia anche attraverso l’altrui inganno, frode processuale, depistaggio, rivelazioni di segreto in procedimento penale, falso ideologico in atto ... Leggi la notizia su nextquotidiano

