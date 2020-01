Zaniolo e Demiral vittime delle due partite all’Olimpico in 24 ore? (Di martedì 14 gennaio 2020) Due legamenti crociati saltati nella stessa partita non si vedono così di frequente. Poiché lo scorso fine settimana, all’Olimpico, è accaduto qualcosa di anomale, è lecito porsi qualche domanda. Il terreno dell’Olimpico ha ospitato due partite in due giorni: Lazio-Napoli sabato alle 18 e Roma-Juventus domenica alle 20.45. E nel secondo incontro si sono infortunati – gravemente – sia Zaniolo sia Demiral. Scrive la Gazzetta: Se lo sono chiesti i tifosi, gli addetti ai lavori e anche le stesse società, che pure hanno posto l’accento, in primis, sul fatto che probabilmente non si sarebbero dovute giocare due partite così importanti a distanza di sole 24 ore. A Trigoria la dirigenza, per questo motivo, era piuttosto adirata, visto che già in estate la Roma, così come la stessa Juventus, avevano sollevato il problema. Sport e Salute, dal canto suo, garantisce di aver ... Leggi la notizia su ilnapolista

PauDybala_JR : Tanto dispiacere per gli infortuni di Demiral e di Zaniolo. Amico mio @Merihdemiral ti aspetto presto e più forte.… - sechesi : Assurdo il destino di Zaniolo e Demiral: stesso identico infortunio nello stadio in cui avrebbero dovuto giocare, e… - angelomangiante : Serata amarissima all'Olimpico anche per #Demiral Lesione al crociato anteriore del ginocchio sinistro con associa… -