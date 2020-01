Torna a scuola dopo la leucemia: standing ovation per il bimbo di 6 anni (Di martedì 14 gennaio 2020) Non appena ha cominciato a camminare nel corridoio si è accorto che tutti i bambini e le insegnanti della scuola erano attorno a lui e che tutti lo stavano applaudendo. Alla fine della camminata c’erano i suoi genitori ad aspettarlo, pronti ad abbracciarlo. John Oliver Zippay, 6 anni, aveva tutti i motivi per essere festeggiato. Aveva appena finito il suo ultimo ciclo di chemioterapia dopo che la leucemia lo aveva colpito a tre anni. «Sta molto bene e si sta riprendendo. Adesso cammina anche bene nonostante le cure avessero indebolito le sue possibilità di camminare» ha detto il padre d John al canale televisivo Fox 8. Ora, dopo tre anni, può Tornare a muoversi e anche ad andare in palestra con i compagni. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.2.1/72x72/1f44f.png" alt=" Leggi la notizia su vanityfair

AdolfoSalsi : RT @ilcuorelibero: ??L'eroe ha vinto, ha combattuto e sconfitto la #leucemia. Ora, a 6 anni, torna a scuola, accolto dall'applauso dei compa… - BitontoLiveIt : #Bitonto Torna a Bitonto il progetto “A Scuola con… Sport” - kupolom : RT @ilcuorelibero: ??L'eroe ha vinto, ha combattuto e sconfitto la #leucemia. Ora, a 6 anni, torna a scuola, accolto dall'applauso dei compa… -