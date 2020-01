Star Trek, Quentin Tarantino: "Non penso realizzerò il film, ma è una buona idea!" (Di martedì 14 gennaio 2020) Il regista Quentin Tarantino ha parlato della possibilità di dirigere un film di Star Trek, progetto che sembra aver abbandonato. Quentin Tarantino è tornato a parlare del suo progetto di dirigere un film di Star Trek, svelando che probabilmente non lo vedrà impegnato dietro la macchina da presa nonostante si tratti di un'idea interessante. Il regista di C'era una volta a... Hollywood, film in corsa per gli Oscar 2020 di cui ieri sono state annunciate le nomination, ha intenzione di abbandonare il mondo del cinema dopo il suo prossimo progetto e il titolo con cui dirà addio al grande schermo non sembra sarà quello "stellare". Quentin Tarantino ha infatti commentato il progetto, che dovrebbe essere prodotto da J.J. Abrams e ... Leggi la notizia su movieplayer

