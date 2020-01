Sicurezza alimentare a Napoli e provincia: sequestrati 200 chili di pane in pessimo stato [Video] (Di martedì 14 gennaio 2020) Sicurezza alimentare: sequestrati 200 chili di pane e 50 chili di carciofi nocivi alla salute nelle zone di Pianura, Rione Traiano, Caivano, Afragola, Ponticelli, Barra, Qualiano e Giugliano in Campania. Foto e Video Continuano i servizi di contrasto alla panificazione abusiva e alla vendita illegale di prodotti alimentari disposti dal Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli. A Caivano, i militari della locale tenenza, insieme a quelli del N.A.S. di Napoli hanno bloccato l’autista di un furgone all’interno del quale erano stipati grossi cesti di pane privi di indicazioni sulla tracciabilità. I carabinieri hanno poi individuato i locali dove il pane era stato preparato e messo in vendita: tra polvere e sporcizia prodotti da forno esposti senza alcuna protezione, confezione e indicazioni sulla filiera produttiva. Il titolare dell’attività è stato sanzionato per circa 1500 euro. ... Leggi la notizia su 2anews

