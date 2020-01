Sesso, arriva il podcast erotico (Di martedì 14 gennaio 2020) C'è una rivoluzione in atto nel modo di pensare l’erotismo. Nel prossimo futuro nasceranno nuove mofi di viverlo. Grazie alla tecnologia, ad esempio, avremo podcast "erotici”. E se può sembrare strano togliere la “visualità” alla pornografia, sappiamo anche che il piacere è capace di attivare tutti i sensi, non solo quelli più scontati come la vista e il tatto. Altro che romanzetti che raccontavano storie di corpetti strappati sulle chaise longue. Una nuova generazione di racconti sta arrivando sui podcast, con espliciti contenuti pornografici, rendendo milioni di pendolari molto più rilassati mentre vanno al lavoro. Del resto, spiega Lianne Young, consulente di relazioni e autrice di una serie di audiolibri erotici «il più grande organo sessuale è il cervello e con l'audio il cervello attiva ogni parte sensuale del corpo». Si tratta di evasione: non pensi al lavoro o ad altri ... Leggi la notizia su gqitalia

