Sanremo 2020: ecco le donne del Festival (Di martedì 14 gennaio 2020) Georgina Rodriguez Da Rula Jebreal a Diletta Leotta, da Antonella Clerici a Georgina Rodriguez, alias lady Ronaldo. Passando per Mara Venier, prescelta come co-conduttrice della finale. Sul fronte delle presenze femminili, il Festival di Sanremo 2020 spazia, suscita curiosità (come da tradizione) ma non stupisce. L’annuncio delle partner che affiancheranno Amadeus nelle cinque serate è avvenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione della kermesse, dove erano presenti alcune delle donne scelte: i volti del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti, Antonella Clerici, Diletta Leotta e la modella Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi. A loro si aggiungeranno al Festival la giornalista Rula Jebreal, Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, Sabrina Salerno, Monica Bellucci, Alketa Vejsiu, volto di punta della tv albanese, e Mara Venier. I nomi, ... Leggi la notizia su davidemaggio

