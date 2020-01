Portici, Legambiente presenta Civico 5.0. In Campania l’86% degli edifici non a norma (Di martedì 14 gennaio 2020) Non solo le auto, gli sprechi, i consumi: responsabile dell’inquinamento atmosferico è anche il settore edilizio, che produce il 40% delle nostre emissioni climalteranti, e dove il 70% dei consumi energetici complessivi riguardano il fabbisogno di riscaldamento e raffrescamento delle nostre case e molta energia viene dispersa in edifici che troppo spesso sono autentici colabrodo. La denuncia arriva da Legambiente che ha presentato a Portici “Civico 5.0” la campagna nazionale sul patrimonio edilizio condominiale, nell’ambito del progetto “Air Heritage – Portici”, l’unica proposta italiana a vincere il III bando europeo “Azioni Urbane Innovative” Uia, frutto di una sinergia tra il Comune di Portici, Legambiente Campania, Arpac, Enea, il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e Terraria srl. Per ridurre i consumi energetici di riscaldamento ... Leggi la notizia su ildenaro

tvoggi : LEGAMBIENTE. CIVICO 5.0 UN ALTRO MODO DI VIVERE IN CONDOMINIO Parte da Portici il monitoraggio, analisi termografic… - Legambiente : RT @LegambienteCamp: Oggi a Portici per la campagna nazionale @Civico_5_0 parliamo delle criticità dei nostri appartamenti e #condomini e d… - zazoomnews : Portici Legambiente presenta Civico 5.0. Via alla campagna per l’edilizia sostenibile - #Portici #Legambiente… -