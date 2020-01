Nimes-Rennes, Ligue 1: probabili formazioni, pronostici (Di martedì 14 gennaio 2020) Nimes-Rennes è un recupero della dodicesima giornata di Ligue 1, si gioca mercoledì alle 19.00: le ultime notizie sulle probabili formazioni, le statistiche e i pronostici. Nimes – Rennes mercoledì ore 19:00 Il Nimes protagonista di un girone di andata disastroso, ha iniziato il 2020 abbastanza bene. Ha passato il turno in Coppa di Francia superando ai calci di rigore il Tours e soprattutto ha battuto il Reims 2-0 nella prima partita del girone di ritorno. Di fronte si troverà il Rennes che nell’ultimo turno è stato invece abbastanza sfortunato a perdere in casa contro il Marsiglia, una partita che ha comunque confermato la mancanza di un vero e proprio fromboliere in attacco. La squadra crea parecchie occasioni ma se il capocannoniere è l’ex Milan e Torino Niang, non proprio un finalizzatore seppur autore di un ottimo girone di andata, si capisce come con ... Leggi la notizia su ilveggente

