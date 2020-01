Marco Pantani e Stefano Cucchi: per Salvini la droga fa male solo quando gli porta voti (Di martedì 14 gennaio 2020) «Se qualcuno lo ha fatto è giusto che paghi, sono vicinissimo alla famiglia e ho invitato la sorella al Viminale, questo testimonia che la droga fa male sempre e comunque» . Così Matteo Salvini commentava la storica sentenza sull’omicidio di Stefano Cucchi. Per il leader della Lega un ragazzo morto a 31 anni a causa delle percosse mentre era in stato di custodia cautelare era morto per colpa della droga che fa male sempre e comunque. E che la droga faccia male non serve certo Salvini a dircelo, anche perché è quello che ha scatenato una guerra ridicola sulla cannabis light e una ancora più ridicola repressione a base di retate nelle scuole. Il doppio standard di Salvini sulla “droga che fa male sempre e comunque” Ma evidentemente non tutta la droga fa male. O abbastanza male da essere il pretesto per derubricare la morte di una persona ai suoi comportamenti ... Leggi la notizia su nextquotidiano

SkyTG24 : Oggi 'il Pirata' Marco #Pantani avrebbe compiuto 50 anni - matteosalvinimi : Ieri avrebbe compiuto 50 anni Marco Pantani, un eroe che qualcuno ha voluto far passare come delinquente. Un pensie… - Eurosport_IT : Quanto ci manca Marco Pantani... ????????? Oggi avrebbe compiuto 50 anni uno dei miti del ciclismo italiano. Le sue st… -