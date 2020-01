L’ultima volta col Perugia, 70mila spettatori e promozione in Serie B (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIl Napoli debutta in Coppa Italia agli ottavi di finale contro il Perugia ma sarà un San Paolo semi deserto. Appena 10mila i tifosi che si siederanno sulle tribune dell’impianto di Fuorigrotta per sostenere la squadra allenata da Rino Gattuso. Napoli e Perugia si sono incontrate nella loro storia complessivamente 24 volte con un bilancio di 6 vittorie degli azzurri, 11 pareggi e 7 successi dei biancorossi. Sono 6 i precedenti in Coppa Italia e due le volte che si e’ giocato in casa del Napoli. Il bilancio in questo caso e’ di due vittorie azzurre. L’ultimo incontro fu quello di 12 anni fa, nella giornata che diede, davanti a 70.000 spettatori, l’aritmetica certezza della vittoria del campionato con la conseguente promozione in Serie B. Finì 2-0 grazie alle reti di Emanuele Calaiò nel primo tempo e un’altra di Capparella nella ... Leggi la notizia su anteprima24

juventusfc : Come gioca l'@Udinese_1896, il cammino della squadra friulana in campionato e #CoppaItalia, l'ultima volta di qualc… - OfficialSSLazio : ??????? 'Dottore, nonostante l'ultima visita continuo a fare sempre lo stesso sogno' ??????? 'Cosa ha visto questa vol… - MarcoMoriniTW : L'ultima edizione dei #GoldenGlobes credo sia stata la più bella degli ultimi anni. Qui tutti i vincitori e i momen… -