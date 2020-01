Liguria, drone rileva una frana pericolosa. La via Aurelia rischia di crollare (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il sindaco di Capo Noli, località interessata dalla frana: "Si sta creando una sorta di caverna sotto la via Aurelia. C'è una situazione di pericolo per la pubblica incolumità e bisogna al più presto intervenire anche chiudendo la strada in maniera totale o parziale". Leggi la notizia su fanpage

