Ligue 1, Monaco-PSG: dove vedere la gara in Tv (Di martedì 14 gennaio 2020) A pochi giorno dalla gara disputata al Parco dei Principi terminata 3-3 con i campioni di Francia trascinati da un devastante Neymar, Monaco e Paris Saint Germain si ritrovano nuovamente in campo, questa volta a campi invertiti per il recupero della 15esima giornata che non era stata disputata per maltempo. Quella prestazione è stata però … L'articolo Ligue 1, Monaco-PSG: dove vedere la gara in Tv Leggi la notizia su calcioefinanza

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Ligue 1, Monaco-PSG: dove vedere la gara in Tv: A pochi giorno dalla gara disputata al… - Zcfnews : Ligue 1 video: Parigi: PSG-Monaco 3-3 - RivieraSportit : Calcio, Ligue 1. Un grande Monaco ferma il PSG, Nizza salvo contro l'Angers -