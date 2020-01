Jade, la bambina rimasta cieca con l’influenza (Di martedì 14 gennaio 2020) Dall’Iowa ci arriva la tristissima storia di una bambina che è rimasta cieca a causa dell’influenza. La piccola Jade DeLucia, come raccontato dai suoi genitori, non aveva fatto il vaccino per l’influenza. Pochi giorni prima di Natale ha contratto il virus. Purtroppo a causa dell’influenza che l’ha costretta per giorni in ospedale, la piccola è rimasta cieca. La Cnn racconta con le parole dei genitori la triste vicenda della bambina di soli 4 anni, che accende i riflettori sull’importanza di vaccinare i bambini anche contro l’influenza. Un caso raro, che però sottolinea ancora una volta come nessuna malattia va banalizzata o trascurata. Pochi giorni prima di Natale Jade si è ammalata. I genitori pensavano che, trattandosi di influenza, sarebbe passata velocemente. Invece i genitori della piccola, che ha trascorso quasi due settimane nel reparto ... Leggi la notizia su bigodino

