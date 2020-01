Il vero volto del modello della sanità in Veneto che la Borgonzoni vuole importare in Emilia-Romagna (Di martedì 14 gennaio 2020) Lucia Borgonzoni è candidata a governare una delle regioni meglio amministrate d’Italia. Per vincere la Lega le ha inventato lo slogan che in Emilia-Romagna è necessario un cambiamento. Nel senso che dopo cinquant’anni e passa di governi di centro-sinistra è ora di provare il leghismo. Di per sé però questo genere di “cambiamento” non è che sia proprio appetibile, soprattutto se le cose – come detto – vanno bene (per essere in Italia). Il modello Veneto di Lucia Borgonzoni? Guarda alla Lombardia Possono andare meglio? Senza dubbio. Ed ecco che alla Lega viene in mente di esportare in Emilia-Romagna il modello Veneto. Quello di Luca Zaia, ovviamente, perché meglio non parlare di chi c’era prima: il doge serenissimo Giancarlo Galan, di cui l’attuale “Presidente dei veneti” (come ama definirsi) è stato il vice. E non si capisce ... Leggi la notizia su nextquotidiano

