Il Canada apre le porte a Harry e Meghan, ma chi paga? (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Canada apre le braccia a Harry e Meghan, pur iniziando a domandarsi chi dovrà pagare per la loro sicurezza e per la logistica di un trasloco destinato a suggellare lo sganciamento (parziale) dalla Royal Family. Mentre buona parte della stampa britannica - tabloid in testa - ne saluta il distacco con un’acredine in cui appare difficile non rintracciare almeno qualche venatura di pregiudizio: in particolare, e al di là di ogni possibile e legittima critica o antipatia, contro l’aliena di turno, l’ex attrice afroamericana divenuta consorte nel 2018 del secondogenito di Carlo e Diana.La svolta segnata ieri a Sandringham dal via libera della regina Elisabetta, dell’erede al trono Carlo e del fratello maggiore William alla “nuova vita” dei duchi di Sussex ha riportato la faccenda sui binari di una gestione concordata in casa Windsor. Ma ... Leggi la notizia su huffingtonpost

CdT_Online : Il Canada apre le porte a Harry e Meghan, ma chi paga? - HuffPostItalia : Il Canada apre le porte a Harry e Meghan, ma chi paga? - tuttoinordinesi : RT @Agenzia_Italia: La regina acconsente alla nuova vita di #HarryandMeghan Si apre un 'un periodo di transizione' durante il quale #Harry… -