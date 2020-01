Guida Tv Mercoledì 15 Gennaio (Di martedì 14 gennaio 2020) Programmi tv di oggi Mercoledì 15 Gennaio Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:35 Juventus – Udinese (Coppa Italia) Rai 2 ore 21:20 L’amica geniale (r) 1×03-04 (qui le trame) Rai 3 ore 21:20 Chi l’ha visto? Canale 5 ore 21:40 Grande Fratello Vip 4 1a Puntata (qui i concorrenti – qui le info) Rete 4 ore 21:30 Inside Man Italia 1 ore 21:20 Transformers 4 L’era dell’estinzione La7 ore 21:15 Atlantide Tv8/SkyUno ore 21:30 Italia’s Got Talent (qui le anticipazioni) Nove ore 21:30 Sei giorni sette notti Coppa Italia su Rai 2 alle 14:50 Fiorentina – Atalanta e alle 18 Milan – Spal Serie tv e film in Tv Guida Tv Mercoledì 15 Gennaio Le Serie Tv in Chiaro Rai 2 ore 21:20 L’amica geniale (r) 1×03-04 20 ore 21:10 Shooter 3×09-10 1a Tv Free (qui le anticipazioni) TopCrime ore 21:10 ... Leggi la notizia su dituttounpop

cryptocom_italy : Manca poco all’evento su The Syndicate di - iBrokerIT : Fare trading minimizzando i rischi: guida per operare in sicurezza sui mercati finanziari Nuovo Webinar Gratuito co… - iRRigolare : Mercoledì 15 Gennaio ore 18:30 - Comune di #Moruzzo Casa Vecchia & Nuovi Incentivi - Guida pratica agli incentivi s… -