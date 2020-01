Grave incidente sugli sci per lo chef Morelli: ha riportato fratture multiple (Di martedì 14 gennaio 2020) incidente per lo chef bergamasco Giancarlo Morelli sulle nevi della Val badia, in Alto Adige, durante una discesa sugli sci. Morelli ha riportato una commozione cerebrale e fratture multiple ad una gamba, &eGrave; stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Bolzano, dove &eGrave; stato sottoposto ad un intervento chirurgico e poi ricoverato.Sulla sua pagina Instagram la famiglia rassicura gli amici dello chef. ”&EGrave; un po’ spezzettato - si legge - ma sta bene e in rapida ripresa. Abbiate pazienza ancora qualche giorno perché non pu&oGrave; scrivere ne rispondere al telefono. Un caro abbraccio a tutti e vi terremo informati sulla sua pronta guarigione”.Giancarlo Morelli, allievo degli chef Bernard Loiseau e Alain Ducasse, &eGrave; uno chef pluripremiato: una stella Michelin, sei ristoranti, e una lunga lista di riconoscimenti nell’alta ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Agenzia_Ansa : #Scontro fra treni della #metro a #Napoli: cinque feriti in ospedale, nessuno grave. L'incidente, intorno alle 7 ap… - repubblica : Grave incidente sugli sci, in rianimazione lo chef Giancarlo Morelli - CirianiCarlo : RT @Brasviz1: L'incidente del volo IR 655 è l'ottavo più grave al mondo Al momento dell'abbattimento il Vincennes navigava in acque territo… -