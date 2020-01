FORMAZIONI Napoli Perugia: Llorente dall’inizio con Lozano e Insigne (Di martedì 14 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20: FORMAZIONI Napoli Perugia Ecco gli schieramenti ufficiali di Napoli-Perugia, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020. Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Fabian, Zielinski; Lozano, Llorente, Insigne. All. Gattuso. Perugia: in attesa di comunicazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

TuttoMercatoWeb : Napoli-Perugia, le formazioni ufficiali: panchina per Demme. Fabian play - Fantacalciok : Coppa Italia, Napoli – Perugia: le formazioni ufficiali - AzzurrissimoTwi : ??NAPOLI-PERUGIA. Le formazioni ufficiali: 'Elmas e Lozano titolari. Luperto out per influenza' - -