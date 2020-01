Fedez e Luis Sal nudi per lanciare un podcast, i social: "Date uno xanax al povero cameraman" - (Di martedì 14 gennaio 2020) Sandra Rondini nudi su Instagram per lanciare il loro podcast, il rapper e lo youtuber hanno scatenato i commenti dei follower per via dei calzini bucati, la differente forma fisica e la trovata del muschio. Più un consiglio spassionato a chi li riprenderà con la telecamera Se la prima puntata del loro podcast "Muschio selvaggio" andrà in onda oggi, già da ieri Fedez e il suo amico Luis Sal stanno facendo parlare i social per via della foto di lancio del programma, con i due ritratti completamente nudi, ad eccezioni dei calzini, mentre, appoggiati ad una scrivania, si coprono le parti intime con le mani piene di muschio. Alle loro spalle si vede un’intera parete ricoperta sempre di muschio. Il tutto sempre per rievocare il titolo del loro show online che promette musica, divertimento e sempre nuovi ospiti per parlare del tema del giorno. La foto è stata creata ad hoc per il ... Leggi la notizia su ilgiornale

ItsHenstridge : @snobmar Però penso che chi segue Luis e Fedez è abituato alla dinamica dei due insieme. Appaiono spesso e cazzeggiano spesso insieme. - RSD_studiodelta : Fedez e il suo amico youtuber Luis Sal hanno deciso di avviare un nuovo progetto insieme: si intitola “Muschio selv… -