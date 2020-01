DOOM Eternal: pubblicato il secondo esplosivo trailer (Di martedì 14 gennaio 2020) DOOM Eternal entra nel 2020 squarciando e lacerando con un nuovo trailer pieno di azione sfascia-demoni. Non perderti i nuovi nemici come il Marauder e il Gladiatore, guarda nuove sanguinolente uccisioni epiche, osserva il potere devastande dell'arma del crogiolo e ammira quello che il team di id Software ha preparato per l'ultimo capitolo della violenta saga del DOOM Slayer.Dopo essere apparso su più di 350 liste dei giochi più attesi del 2020, e avere ricevuto il premio come miglior gioco PC e miglior gioco d'azione all'E3 2019, DOOM Eternal sarà disponibile dal prossimo 20 marzo 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, mentre la versione Nintendo Switch arriverà in un secondo momento. State aspettando DOOM Eternal?Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

