Clizia Incorvaia, la cugina vip ‘esce allo scoperto’. Volto noto dei programmi tv: ecco chi è (Di martedì 14 gennaio 2020) Clizia Incorvaia è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip. Influencer e modella, la giovane è nota alle cronache per essere stata la moglie del cantante di Francesco Sarcina de ”Le Vibrazioni”, che qualche mese fa confessò di essere stato tradito dalla moglie con l’amico e suo testimone di nozze, l’attore Riccardo Scamarcio. Del divorzio, Clizia ne ha parlato con alcuni dei suoi compagni d’avventura, in particolare con Antonio Zequila. “Ho impiegato due anni e mezzo per elaborare questo lutto. Mi sono dovuta perdonare, avevo fatto il matrimonio cattolico. – ha spiegato – Credevo nella famiglia unita, togliere questa cosa a mia figlia mi faceva sentire in colpa. Sono stato io a mandare la lettera di separazione a settembre 2018”.



