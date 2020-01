Cerreto, “La notte nazionale del Liceo Classico”: appuntamento a venerdì (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLiceo Classico “Luigi Sodo”, venerdì 17 gennaio si accenderanno le luci su “La notte nazionale del Liceo Classico” con laboratori e proiezioni multimediali Dopo il successo dell’Open Day dello scorso sabato 11 gennaio il Liceo Classico “Luigi Sodo” di Cerreto Sannita parteciperà all’iniziativa promossa dal Miur “La notte nazionale del Liceo Classico”. A partire dalle ore 20:30 del prossimo venerdì 17 gennaio, infatti, presso la sede del “Luigi Sodo” in via G. Vitelli si susseguiranno laboratori teatrali, musicali, artistici, cinematografici e proiezioni multimediali di arte, storia, filosofia, letteratura e sport a cura dei docenti e degli alunni del Liceo. La serata sarà allietata da un ballo con costumi evocativi dei personaggi storici e mitologici della cultura greca e latina. Tema sarà la donna, e, in particolare, l’emancipazione femminile dai testi della ... Leggi la notizia su anteprima24

