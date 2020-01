Apre a Napoli la Rage Room, il luogo dove si può spaccare tutto (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Aprirà a breve a Napoli la prima Rage Room del sud Italia, ovvero la “stanza della rabbia” dove il cliente può entrare e spaccare liberamente tutto ciò che trova. Numerose Rage Room hanno fatto il loro successo tra il centro e il nord della penisola, ora la bizzarra trovata arriva anche a Napoli. Sarà inaugurata sabato prossimo, 18 gennaio, nel quartiere Fuorigrotta in via Tiberio 70. Dotati di una speciale tuta protettiva i clienti entreranno per circa 10 minuti in una stanza insonorizzata. L'articolo Apre a Napoli la Rage Room, il luogo dove si può spaccare tutto proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

