Affitto immobile e pagamento in ritardo: cosa accade e conseguenze (Di martedì 14 gennaio 2020) Affitto immobile e pagamento in ritardo: cosa accade e conseguenze In Italia gran parte delle abitazioni sono di proprietà di chi ci vive, ma negli ultimi anni i contratti di Affitto immobile sono aumentati: da una parte le difficoltà di acquistare una casa con il mutuo, dall’altra la praticità dell’istituto della locazione, determinano infatti il frequente ricorso a questo tipo di contratto immobiliare. Vediamo allora che succede in un caso pratico molto diffuso in questo contesto, ovvero quali conseguenze si hanno in caso di pagamento in ritardo del canone di Affitto immobile. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sul contratto di Affitto e interessi cauzione locazione, quanto spetta, clicca qui. Affitto immobile e rata d’Affitto non pagata: un problema concreto Le cause di un ritardo nel pagamento anche di una singola rata di Affitto ... Leggi la notizia su termometropolitico

_Laguna_Blu : Chiama ora per informazione allo 0923/713696 o clicca sul link per visualizzare la scheda immobile A Marsala, local… - _Laguna_Blu : Chiama ora per informazione allo 0923/713696 o clicca sul link per visualizzare la scheda immobile A Marsala, nei p… - Lavorincasa : Acquisto e affito casa senza agibilità: quali conseguenze: Vivere in un immobile privo di agibilità perché non in p… -