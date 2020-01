Shakira è tornata a sorpresa con un nuovo singolo: ascolta Me Gusta (Di lunedì 13 gennaio 2020) Shakira è tornata a sorpresa con un nuovo singolo. A tre settimane dall’Halftime Show del Super Bowl di cui sarà la protagonista insieme a Jennifer Lopez, Shakira ha lanciato ‘Me Gusta‘, un duetto con il rapper portoricano Anuel AA. Nulla di nuovo, si tratta infatti della classica canzone latina che andrà benone in diversi paesi (tra cui probabilmente anche l’Italia). Personalmente però mi pare più debole dei due duetti con Maluma, Chantaje (che da noi ha venduto quasi 200.000 copie) e Clandestino. B!tches, ve Gusta Me Gusta? YA DISPONIBLE!!! OUT NOW!!! Me Gusta El nuevo sencillo / The new single Shakira & @Anuel 2bleA ESCUCHAR EN / LISTEN AThttps://t.co/cv9RuUZnDp pic.twitter.com/MfySREWd8u — Shakira (@Shakira) January 13, 2020 Shakira: Me Gusta – il testo La-la-la-la-lá, la-la-la-la-lá, onlilón-lo-lo, oh-yeah La-la-la-la-lá, la-la-la-la-lá, ... Leggi la notizia su bitchyf

Shakira tornata Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Shakira tornata