Palermo: controllore aggredito su tram, chiede biglietto e riceve un colpo in faccia (Di lunedì 13 gennaio 2020) Palermo, 13 gen. (Adnkronos) – Ha chiesto a un passeggero di esibire il suo biglietto del tram e per tutta risposta è stato aggredito. E’ accaduto ieri mattina, a Palermo, su un tram della linea 1. Due controllori dell’Amat sono saliti a bordo a una fermata nel quartiere Sperone e hanno cominciato a controllare i biglietti dei passeggeri. A rifiutare di esibire il proprio titolo di viaggio è stato un giovane che prima ha inveito contro i dipendenti dell’azienda, poi ha colpito al volto uno di loro ed è fuggito. A raccontare quanto accaduto alla polizia, che sta svolgendo delle indagini, è stato il collega della vittima. Il controllore aggredito è stato visitato in ospedale dove i medici gli hanno dato una prognosi di cinque giorni. L'articolo Palermo: controllore aggredito su tram, chiede biglietto e riceve un colpo in faccia ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

GDS_it : Non ha il biglietto del tram e aggredisce il controllore, nuovo caso a #Palermo - rep_palermo : Nuova aggressione a controllore tram a Palermo [aggiornamento delle 12:27] - tommasosauro : RT @AnsaSicilia: Nuova aggressione a controllore Tram a Palermo. Aveva chiesto biglietto a passeggero che ha risposto colpendolo | #ANSA ht… -