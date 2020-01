Oscar 2020, tutte le nomination (Di lunedì 13 gennaio 2020) Manca veramente poco alla cerimonia di assegnazione degli Oscar 2020. Il 9 febbraio, infatti, si terrà la celebrazione della novantaduesima edizione degli Academy Awards con la consegna delle famigerate statuette ai talenti e ai lavori cinematografici più apprezzati dell’anno appena trascorso. Ma chi è in lista per ricevere il premio? Le nomination, finalmente, sono state rese pubbliche. C’è sempre grande attesa per sapere i nomi di chi può aspirare a ricevere un Oscar in una delle ventiquattro categorie previste. Da ben 92 anni, infatti, il pubblico di tutto il mondo non aspetta altro che questo momento per sostenere attori, artisti, e film preferiti e per scommettere su chi potrà ritirare l’ambita statuetta. Occhi puntati, inutile dirlo, anche sui look delle star mondiali che partecipano alla serata. Finalmente, adesso, si può avere un quadro più chiaro di chi potrebbe ottenere il ... Leggi la notizia su dilei

