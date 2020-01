Milano, operaio sepolto da detriti nel cantiere della M4 a 18 metri di profondità: è gravissimo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un operaio è stato trasportato in codice rosso in arresto cardiocircolatorio all'ospedale San Carlo di Milano in seguito a un grave incidente sul lavoro avvenuto questa sera all'interno del cantiere della metropolitana M4 in piazza Tirana. Il lavoratore è rimasto schiacciato dal crollo di massi e detriti a 18 metri di profondità. Leggi la notizia su fanpage

