Mafia: corruzione e sistema politico, a Palermo quarta conferenza del Centro La Torre (Di lunedì 13 gennaio 2020) Palermo, 13 gen. (Adnkronos) - 'La corruzione e il nuovo sistema politico-mafioso'. Sarà questo il tema della quarta conferenza del Progetto educativo antiMafia e antiviolenza 2019-20, promosso dal Centro Pio La Torre, che si terrà domani, martedì 14 gennaio, dalle 9 alle 13, al cinema Rouge et Noir Leggi la notizia su liberoquotidiano

zazoomblog : Mafia: corruzione e sistema politico a Palermo quarta conferenza del Centro La Torre - #Mafia: #corruzione… - ZzuCicciu : RT @LUIGIVACCARO5: MA LA GENTE NORMALE SENZA QUESTE AMICIZIE IN ITALIA COME RIESCE A VIVERE ? TOLTE MAFIA MASSONERIA POLITICA SERVIZI SEGR… - LUIGIVACCARO5 : MA LA GENTE NORMALE SENZA QUESTE AMICIZIE IN ITALIA COME RIESCE A VIVERE ? TOLTE MAFIA MASSONERIA POLITICA SERVIZI… -