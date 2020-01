Libia, Haftar non firma la tregua (Di martedì 14 gennaio 2020) Mosca, 14 gen. (Adnkronos) – Il generale Khalifa Haftar, comandante dell’Esercito nazionale libico, ha lasciato Mosca senza firmare l’accordo per il cessate il fuoco sottoscritto ieri dal governo di accordo nazionale di Tripoli. Lo riferisce al Arabiya. Ieri Haftar aveva chiesto tempo fino a stamattina per decidere, mentre Fayez al-Serraj aveva firmato. “La bozza di documento ignora molte delle richieste dell’Esercito nazionale libico”, avrebbe detto il generale motivando la sua decisione. Secondo Sky News Arabia, nel corso dei colloqui di ieri a Mosca Haftar avrebbe insistito sulle richieste di far entrare le sue truppe a Tripoli e di formare un governo di unità nazionale che ricevesse il voto di fiducia da parte del parlamento di Tobruk. Il generale avrebbe anche chiesto un monitoraggio internazionale del cessate il fuoco senza la partecipazione ... Leggi la notizia su ildenaro

DaniloToninelli : La tregua di Haftar e i prossimi importanti incontri diplomatici sono il primo importante passo verso una soluzione… - La7tv : #coffeebreak Libia, @AnnalisaChirico: 'Il governo ha dato una brutta immagine: incontrare prima il maresciallo Haft… - Agenzia_Ansa : #Libia, #Sarraj firma l'accordo per la tregua. Ma #Haftar chiede tempo fino a domani #ANSA -