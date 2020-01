Iran, Trudeau sull’aereo con canadesi abbattuto: “giustizia sarà fatta” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il primo ministro del Canada Justin Trudeau ha parlato dell’aereo abbattuto dall’Iran su cui vi erano 57 canadesi spiegando di volere giustizia e risposte Justin Trudeau (fonte foto: GettyImages) Justin Trudeau ritorna sulla drammatica vicenda accaduta che vede come tragico protagonista l’aereo abbattuto dall’Iran sui cui a bordo vi erano 57 cittadini canadesi. Il veivolo in questione, ucraino, su cui in totale volavano ben 176 persone, è stato abbattuto per errore dalle milizie Iraniane, stando a quanto spiegato dal presidente dell’Iran Hassan Rouhani. Proprio Rouhani aveva inoltre aggiunto che i responsabili di tale atto, coloro cioè che avevano proceduto a lanciare i missili che avevano abbattuto l’aereo, sarebbero stati individuati e sarebbero stati presi adeguati provvedimenti. Tuttavia, tale gesto non basta al primo ... Leggi la notizia su chenews

