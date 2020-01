Ilary Blasi a Che tempo che fa: “Quarto figlio? Ho finito gli ovuli” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ilary Blasi ha commentato le recenti dichiarazioni di suo marito, Francesco Totti, che ha annunciato pubblicamente di volere da lei un quarto figlio. Ilary Blasi: il quarto figlio “Ho finito gli ovuli, li ho persi!”, così Ilary Blasi ha scherzato, mettendo a tacere una volta per tutte le voci sul presunto arrivo di una quarta cicogna per lei e suo marito Francesco Totti. Il celebre campione aveva infatti espresso il desiderio di avere un altro bambino dopo i tre già avuti dalla conduttrice (Cristian, Chanel e Isabel) ma lei sarebbe di tutt’altro avviso: secondo Ilary tre figli sarebbero un buon numero, e non avrebbe intenzione di averne altri. “Francesco dice tante cose, ma poi decido io”, ha chiarito la conduttrice. Ilary Blasi e Francesco Totti dopo ben 15 anni d’amore sono più uniti che mai, e a coronare il loro sogno i due hanno avuto tre ... Leggi la notizia su notizie

