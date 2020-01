Gesesa, a Foglianise nessun incremento tariffario per il servizio depurazione (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCon riferimento alle fatture emesse nel mese di Dicembre la Gesesa SpA comunica che le stesse non contengono alcun incremento tariffario essendo le tariffe applicate quelle già in uso a partire dal 01/01/2019 e deliberate da ATO CALORE IRPINO. In tali fatture si è proceduto ad applicare, ai consumi relativi alle utenze servite, anche la componente di tariffa riferita al servizio di depurazione ai sensi delle delibere tariffarie vigenti, in quanto come noto i depuratori “Serradocile” e “Sala” nel Comune di Foglianise, danneggiati a seguito dell’alluvione del 15/10/2015, sono entrati a pieno regime rispettivamente il 19/03/2018 e il 01/07/2019. In virtù di quanto sopra, questa Società, ha inteso garantire ancora di più il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed, in particolare, delle disposizioni previste dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in ... Leggi la notizia su anteprima24

