Genova, Alfa Giulia prende fuoco dopo lo scontro con un semaforo: due morti carbonizzati (Di lunedì 13 gennaio 2020) Due persone sono morte carbonizzate dopo che un’Alfa Romeo Giulia di grossa cilindrata si è schiantata prima contro una pensilina, poi contro un semaforo, prendendo fuoco. A bordo c’erano tre persone; una di loro è stata estratta ancora viva da un passante, mentre per le altre due non c’era più niente da fare. Drammatico incidente la scorsa notte in corso Europa, a Genova: due persone sono morte carbonizzate all’interno di un’auto dopo essersi schiantate, mentre una terza persona è stata estratta dalla vettura ancora vive ed è stata trasportata all’ospedale in codice giallo. L’incidente è avvenuto alle tre del mattino circa, poco dopo l’incrocio con via Timavo, in direzione del centro. L’auto è finita prima contro la pensilina e poi contro il semaforo, prendendo fuoco. Stando a quando ricostruito, le tre persone, tutti giovani, stavano viaggiando sull’auto ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

