Genoa | Nicola ci crede sempre | «È una sfida fantastica»

Genoa - Nicola : «Il rigore dato al Verona non c’era. Noi ingenui» : L’analisi di Davide Nicola, allenatore del Genoa, dopo la sconfitta in casa dell’Hellas Verona: le parole della guida dei rossoblù Davide Nicola ha offerto le proprie osservazioni su Hellas Verona-Genoa, partita che ha visto il Grifone cadere dopo essere andato in vantaggio al Bentegodi. Ecco le parole del tecnico a Sky Sport. «Stasera fino al rigore abbiamo cercato di fare una partita impostata per essere abili a intercettare le ...

Verona in Paradiso - Genoa all’inferno : Juric ribalta Nicola - le pagelle di CalcioWeb : Verona-Genoa – Si è concluso un altro match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, è andato in scena un vero e proprio scontro per la salvezza, in particolar modo sono scese in campo Hellas Verona e Genoa. Nel primo tempo meglio la squadra di Davide Nicola che però non è riuscita a chiudere il match con il gol del raddoppio, nel secondo tempo meglio la squadra di Juric che è riuscito a ribaltare il ...

FORMAZIONI Verona Genoa : novità in attacco per Juric - Sanabria-Pandev per Nicola : Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Verona Genoa Ecco gli schieramenti ufficiali di Hellas Verona-Genoa, match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/2020. Juric si affida a Verre in attacco, mentre Nicola sceglie il tandem formato da Goran Pandev e Sanabria. HELLAS Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; ...

Torino Genoa - il tifo granata non dimentica Nicola : «Uno di noi» : Torino Genoa, il cuore del tifo granata non dimentica Davide Nicola. La Maratona: «Uno di noi, Nicola uno di noi» (Inviato allo Stadio Olimpico “Grande Torino”) – Appena una stagione da giocatore del Torino, per Davide Nicola, ma sufficiente per rimanere nel cuore del tifo granata. L’apporto dato, nell’annata 2005/06, dall’attuale tecnico del Genoa al ritorno in Serie A alla squadra non è stato ...

Genoa : Radovanovic nel 352 di Nicola : In fase di possesso, il Genoa di Nicola ha esordito con un 352 in cui Radovanovic ha agito da vertice basso. Senza palla era un 442 Il primo Genoa di Nicola ha giocato con un modulo fluido. Senza palla si vedeva un 442, che però diventava un 352 in fase di possesso. Come però ammesso dall’allenatore, il giro palla deve diventare più efficace. Per quanto Nicola prediliga uno stile più verticale, nel primo tempo di Genoa-Sassuolo i padroni ...

Genoa Sassuolo : come si è difesa la squadra di Nicola : Il Genoa di Nicola si è difeso con un 442 contro il Sassuolo. In fase di possesso si vedeva invece un 352 Il Genoa di Nicola all’esordio si è schierato con un modulo fluido. In fase di possesso, era un chiato 352. Senza palla, si vedeva invece un 442. I liguri non pressavano in avanti, lasciavano campo ai due difensori de l Sassuolo. come si vede nella slide sopra, la priorità era quella di bloccare le ricezioni per il doppio mediano ...

Video/ Genoa Sassuolo - 2-1 - : highlights e gol - esordio ok per Nicola - Serie A - : Video Genoa Sassuolo, risultato finale 2-1,: gli highlights e i gol della partita che si è giocata a Marassi, valida per la 18giornata di Serie A.

Genoa - Nicola : «Il Sassuolo gioca bene. Devo ancora scoprire tutti i giocatori» : Le dichiarazioni di Davide Nicola, allenatore del Genoa, dopo la vittoria fra le mura del Ferraris contro il Sassuolo Davide Nicola può sorridere: i tre punti strappati al Sassuolo permettono al Genoa di superare la Spal. Ecco le considerazioni dell’allenatore rossoblù a Sky Sport. «Questa squadra presentava alcuni dati che dimostravano aree di miglioramento. 35 gol subiti erano davvero troppi. Volevamo migliorare il gioco in verticale e ...

Genoa - Pandev : «Dobbiamo seguire Nicola. Gol? Abbiamo avuto fortuna» : Le dichiarazioni di Goran Pandev, attaccante del Genoa di mister Nicola, dopo l’importante vittoria contro il Sassuolo Goran Pandev festeggia i tre punti conquistati dal Genoa contro il Sassuolo alla prima gara sotto la gestione Nicola. Ecco le parole del macedone ai microfoni di Sky Sport. «4° gol in stagione pesante? Sapevamo che era una partita importante e difficile, il Sassuolo gioca bene. Per un attaccante è importante fare gol, ...

Genoa - duello per una maglia da titolare in porta : Nicola ha deciso : Perin contro Radu: sfida aperta fra i due portieri del Genoa per un posto nell’undici di mister Nicola. Ma il tecnico ha già il suo favorito «Abbiamo sicuramente due grandi portieri ma io non giro intorno a tante cose. Farò le scelte domani, le dirò agli interessati e saranno definitive». Questa la posizione di Davide Nicola sul titolare per la porta del Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico, a dispetto delle ...

Genoa Sassuolo - ecco i convocati di Nicola : ci sono Behrami e Destro : Davide Nicola ha diramato la lista dei giocatori convocati per l’importante sfida di domani alle ore 18.00 contro il Sassuolo Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani alle ore 18.00 contro il Sassuolo. Ci sono tutti e tre i nuovi acquisti del Grifone: Perin, Behrami e Destro. PORTIERI: Perin, Marchetti, Radu DIFENSORI: Zapata, Barreca, Criscito, Goldaniga, Biraschi, Romero, Ghiglione, Ankersen, ...

Genoa - Nicola : «Non facile applicare subito i miei metodi. I rinforzi…» : Genoa, Nicola sul suo primo periodo di lavoro: «Non facile applicare subito i metodi, ma ci proviamo. I rinforzi aiuteranno» Poco dopo la sua conferenza stampa di presentazione, Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del nuovo allenatore del Genoa: «Non sarà facile applicare subito i miei metodi, parlo soprattutto di un possesso palla più verticale e di un grande equilibrio, ma ci proveremo. I rinforzi sono ...

Genoa - primo allenamento diretto dal neo tecnico Nicola : Genoa, primo allenamento diretto dal neo tecnico Nicola: squadra in campo per una riattivazione, da domani sedute doppie primo allenamento da allenatore del Genoa per Davide Nicola, che questo pomeriggio ha diretto una sessione di riattivazione. Il neo tecnico rossoblù, in ogni caso, avrà modo di conoscere a fondo la rosa a disposizione nelle doppie sessioni dei prossimi giorni. «A passo accelerato. Anzi proprio di corsa sparata come da ...

Genoa - Nicola : «Fatemi lavorare - è la più grossa garanzia» – VIDEO : Il tecnico del Genoa Nicola ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del primo allenamento con i rossoblù – VIDEO (Alessio Eremita, inviato a Genova) – Davide Nicola si è presentato questa mattina alla stampa, rilasciando alcune dichiarazioni a margine del primo allenamento sulla panchina del Genoa. «Un saluto ai tifosi, una grande passione. Fatemi lavorare, è la più grossa garanzia», ha ammesso il ...