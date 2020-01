Funerali Giovanni Custodero, un elmo sulla bara per l’addio al guerriero. Il suo ultimo messaggio (Di lunedì 13 gennaio 2020) In migliaia a salutare per l'ultima volta il 27enne, ex portiere di calcio a 5, sconfitto da una rara forma di sarcoma osseo. All'esterno della chiesa i palloncini bianchi e gli applausi dei tifosi del Fasano. Le parole di don Esposito durante l'omelia: “la sua gioia e il suo amore entusiasta per la vita erano contagiosi”. Leggi la notizia su fanpage

