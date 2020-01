Da Rula Jebreal a Mara Venier, tutte le conduttrici del Festival di Sanremo 2020 con Amadeus (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sono annunciate le conduttrici del Festival di Sanremo 2020, con una grande novità. Arriva infatti anche il nome di Mara Venier, che ha appena debuttato in radio con il programma Chiamate Mara 3131, nella quale ha confermato la sua partecipazione alla kermesse nella serata finale. Anche Mara Venier a Sanremo 2020 Il direttore artistico Amadeus si è già detto entusiasta della scelta di portare Mara Venier all'Ariston, nella serata conclusiva del Festival che si terrà l'8 febbraio prossimo. "Ti voglio vicino a me sabato sera voglio che tu sia la prima donna della finale a scendere le scale dell’Ariston e le scenderai come nessun'altra". Rula Jebreal a Sanremo 2020 Confermata anche la presenza di Rula Jebreal, che sarà presente nonostante la lunghissima scia generata dall'annuncio della sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. La giornalista italo-israeliana ... Leggi la notizia su optimaitalia

