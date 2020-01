Conte: “Se la Libia vuole democrazia, l’Italia sarà un prezioso alleato. Da noi no a interferenze” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Anche alla luce dei colloqui di ieri con Merkel e Putin “confidiamo che si tenga al più presto la conferenza” di Berlino sulla Libia “in modo da poter indirizzare le tensioni verso un processo politico“. A dirlo, in conferenza stampa ad Ankara col presidente turco Erdogan, il capo del governo italiano Giuseppe Conte. Che ha aggiunto: “Mi permetto di rivolgere un appello ai libici: se vogliono aprirsi alla vita democratica troveranno sempre nell’Italia un alleato prezioso, perché l’Italia sostiene un processo politico e non mira certo a ingerenze o interferenze che possano condizionare uno scenario futuro di piena autonomia e stabilità”. L'articolo Conte: “Se la Libia vuole democrazia, l’Italia sarà un prezioso alleato. Da noi no a interferenze” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

matteorenzi : Se Conte farà una mediazione sulla #prescrizione lo ascolteremo. Quella che ha presentato Bonafede non è una mediaz… - matteosalvinimi : Il premier libico bidona Conte e se ne torna a casa? Pazzesco, Conte è davvero un pericoloso incapace: per una semp… - LegaSalvini : #SALVINI: 'BYE BYE A CONTE SE SI VINCE IN EMILIA-ROMAGNA E CALABRIA' #26gennaiovotoLega -