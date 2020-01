Benevento: Rapina in Banca a Solopaca. Il direttore minacciato consegna 26mila euro (Di lunedì 13 gennaio 2020) Benevento, Solopaca: Tre persone armati di taglierino hanno minacciato il direttore ed un dipendente e si sono fatti consegnare la somma di circa 26 mila euro in contanti. Indagini in corso dei carabinieri. Questo pomeriggio, intorno alle 15,00 a Solopaca (BN), presso l’istituto Bancario della B.P.M., tre persone due uomini ed una donna, parzialmente travisati, … L'articolo Benevento: Rapina in Banca a Solopaca. Il direttore minacciato consegna 26mila euro proviene da 2A News. Scritto da Redazione Leggi la notizia su 2anews

