BENEDETTO XVI 'CELIBATO INDISPENSABILE'/ Ratzinger e card. Sarah contro preti sposati (Di lunedì 13 gennaio 2020) Papa Emerito Joseph Ratzinger, nuovo libro con il cardinal Robert Sarah 'contro' i preti sposati: BENEDETTO XVI spiega le comuni preoccupazioni sul tema. Leggi la notizia su ilsussidiario

Agenzia_Ansa : #BenedettoXVI, celibato indispensabile, non posso tacere. Il suo 'no ai compromessi' in un libro con il cardinale S… - ilfoglio_it : Torna Benedetto XVI e risponde a quanti, al recente Sinodo sull'Amazzonia, avevano chiesto la grande riforma: 'Il c… - Corriere : Benedetto XVI: «Il celibato è indispensabile, non posso tacere» -