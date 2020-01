Assistenti familiari: arriva la “certificazione di qualità” per colf, badanti e baby-sitter (Di lunedì 13 gennaio 2020) Riuscire a districarsi nell’universo dell’assistenza familiare è cosa non facile. Il risultato è che spesso i lavoratori si ritrovino senza contratti né tutele, mentre le famiglie guardano con sospetto le persone a cui stanno affidando i propri cari. Eppure parliamo di un settore che impiega, e impiegherà, sempre più colf e badanti straniere,ma anche italiane. Per cercare di mettere ordine nella materia, è stata approvata la norma tecnica Uni 11766:2019. Qui, per la prima volta, vengono messi nero su bianco i requisiti minimi necessari ad ottenere la certificazione di qualità di assistente familiare. Assindatcolf: “Colmato un vuoto normativo” “La norma colma un vuoto normativo, poiché prima d’ora in Italia non esisteva un sistema di riconoscimento e certificazione delle competenze per colf, badanti e baby sitter“. Queste le parole del comunicato stampa di Alessandro Lupi, ... Leggi la notizia su thesocialpost

