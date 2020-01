Velvet Collection la seconda stagione su RaiPlay e dal 13 gennaio su Rai Premium (Di domenica 12 gennaio 2020) Velvet Collection la seconda stagione in streaming su RaiPlay interamente disponibile, dal 13 gennaio gli episodi su Rai Premium I fan delle soap spagnole sono stati accontentati: la Rai ha recuperato la seconda stagione di Velvet Collection brutalmente cancellati da Rai 1 dopo il flop in prima serata dello scorso agosto. L’intera seconda stagione di Velvet Collection è in streaming su RaiPlay disponibile in ogni momento, insieme alla prima stagione e alla terza e quarta della serie originale Velvet. Non solo streaming, dal 13 gennaio Velvet Collection riparte su Rai Premium il lunedì sera con 2 episodi a settimana a partire dai due già trasmessi la scorsa estate. Velvet Collection – La Trama della sere Anna Rivera torna in Spagna dopo 5 anni passati a New York per portare avanti il suo progetto. Insieme al figlio Alberto, nonostante la lontananza, hanno gestito ... Leggi la notizia su dituttounpop

Velvet Collection Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Velvet Collection