Tennis, Serena Williams torna a vincere dopo 3 anni: è il primo titolo dalla maternità (Di domenica 12 gennaio 2020) primo titolo dopo la maternità per Serena Williams, che supera 6-3 6-4 Jessica Pegula, conquista il torneo Wta di Auckland e torna a vincere un torneo dopo tre anni. Serena, che raggiunge così i 73 trofei in carriera, non aveva vinto un set nelle tre occasioni in cui era arrivata a giocarsi il titol Leggi la notizia su liberoquotidiano

SuperTennisTv : Serena is back ?? Dopo tre anni @serenawilliams alza di nuovo al cielo un ??trofeo: è lei la campionessa di Auckland!… - LaStampa : La campionessa 38enne ha messo all’asta anche l’abito indossato al primo turno. E’ la prima vittoria negli ultimi t… - repubblica : Tennis, Serena Williams vince a Auckland: primo titolo dopo tre anni -