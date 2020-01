Serie A, Roma-Juventus 0-2 (LIVE) Vincono Verona, Fiorentina, Torino e Sampdoria (Di domenica 12 gennaio 2020) Serie A risultati domenica 12 gennaio 2020. La Juventus a Roma per il titolo d’inverno. Giornata aperta da Udinese-Sassuolo. Roma – Serie A i risultati di domenica 12 gennaio 2020. Giornata importante in chiave primo posto con la Juventus che, in casa della Roma, va caccia del titolo d’inverno. Apre Udinese-Sassuolo. Serie A, i risultati di domenica 12 gennaio 2020 Di seguito i risultati delle sfide in programma domenica 12 gennaio 2020 (LA CLASSIFICA) Udinese-Sassuolo 3-0Fiorentina-SPAL 1-0Sampdoria-Brescia 5-1Torino-Bologna 1-0Hellas Verona-Genoa 2-1Roma-Juventus 0-2 Roma-Juventus, risultato e marcatori Roma-Juventus 0-2 Marcatori: 3′ Demiral, 9′ C. Ronaldo (r) L’equilibrio tra le due squadre dura appena tre minuti: tanto basta a Demiral per sbloccare la partita e gelare lo stadio Olimpico, che sprofonda addirittura nello ... Leggi la notizia su newsmondo

juventusfc : KICK-OFF! | ?? | #FINOALLAFINE, BIANCONERI! UNA PARTITA DA VIVERE INSIEME, DA VINCERE INSIEME! BENVENUTI A #ROMAJUVE… - Gazzetta_it : Gol! Roma - Juventus 0-1, rete di Demiral M. (JUV) - OptaPaolo : 30 - La Roma ha perso un match di Serie A pur tirando almeno 30 volte per la prima volta da febbraio 2013 contro il… -