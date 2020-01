Serena Williams, primo titolo da mamma (Di domenica 12 gennaio 2020) Serena Williams, prime settimane da mammaSerena Williams, prime settimane da mammaSerena Williams, prime settimane da mammaSerena Williams, prime settimane da mammaSerena Williams, prime settimane da mamma «Finalmente!». Questo momento lo stava aspettando da un po’: voleva tanto fare quella foto con sua figlia Alexis Olympia da una parte e un’enorme coppa sorretta dall’altro braccio. Serena Williams ha chiuso il match point con la connazionale Jessica Pegula nella finale del torneo di Auckland, in Nuova Zelanda, vincendo così il primo torneo da mamma. Il ritorno al tennis è stato difficile, con cinque finali perse e una serie di delusioni. Ma la regina è tornata a vincere, raggiungendo i 73 trofei in carriera, pronta a inseguire il 24/o slam. «È passato tanto tempo, mi sento sollevata. Sono ancora qui. Significa tanto per me. Soprattutto davanti a mia figlia. Olympia ... Leggi la notizia su vanityfair

